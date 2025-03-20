Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Arasta Çarşısı’nda başlatılan Seramik Biçimlendirme Kursu’nu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Toptaş, kursiyerlerle sohbet ederek süreç hakkında bilgi aldı ve ortaya çıkan eserleri yakından inceledi.

İlk döneminde 40 kadın kursiyerin kayıt yaptırdığı kursun, sanatsal üretimi teşvik etmenin yanı sıra kadınlara gelir getirici bir meslek kazandırdığını belirten Başkan Toptaş, Onikişubat Belediyesi olarak kadın istihdamını destekleyen projelere büyük önem verdiklerini vurguladı.

Onikişubat Belediyesi’nin sağladığı bu imkan sayesinde birçok kadının seramik sanatına yöneldiğini ve el emeğiyle üretilen eserlerin ekonomik değere dönüştüğünü ifade etti.

“Kadınlarımızın Üretimde Olması Önceliğimiz”

Başkan Toptaş, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Kadınlarımızın sanatla iç içe olmasını, kendi yeteneklerini keşfetmesini ve üretim yaparak aile ekonomisine katkı sağlamasını önemsiyoruz. Seramik Biçimlendirme Kursumuz da bu anlayışla hayata geçirdiğimiz projelerden biri. Burada gördüğümüz eserler, kadınlarımızın emeğinin ve azminin en güzel örneği. Onikişubat Belediyesi olarak her zaman üretken kadınlarımızın yanında olacağız. Kadınlarımızın el emeği ile oluşturduğu bu eserlerin daha geniş kitlelere ulaşması ve ekonomik değer kazanması için de belediye olarak desteklerimizi sürdüreceğiz.”

Başkan Toptaş, kadınların kurs sürecinde hem teknik bilgi hem de pratik deneyim kazandığını belirterek, kursiyerlerin ilerleyen dönemde kendi işlerini kurmalarına da destek olacaklarını söyledi.