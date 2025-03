Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Toptaş, mesajında toplumda farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaparak, Down sendromlu bireylerin hayatın her alanında aktif rol almaları için desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Onikişubat Belediyesi olarak downsendromu farkındalığına yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Toptaş, Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile down sendromlu bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimini güçlendirerek, toplum hayatına başarı ile uyum sağlayabilmelerini hedeflediklerini söyledi.

Başkan Toptaş, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Bütün imkanlarımızladown sendromlu kardeşlerimizin hizmetindeyiz”

21 Mart Down Sendromlular Günü vesilesiyle +1 farkla dünyaya gelen özel gereksinimli bireylerimizin ayrımcılığa ve olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken eğitimle sosyal hayata kazandırılabileceklerinin farkına varmak ve hayatlarını bir birey olarak sürdürebilmelerini sağlamak için hepimize çok önemli görevler düşmektedir. Bilinmelidir ki onlar diğer bireylerin sahip oldukları her hakka sahiptirler. Onikişubat Belediyesi olarak ayırt etmeksizin bütün insanlarımızı yaratılmış en önemli varlıklar olarak görüyor ve bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda sadece Dünya Down Sendromlular Günü’nde değil, bütün çalışmalarımızda özel gereksinimli kardeşlerimizi merkez konumda yapılandırıyor, farkındalık yaratmak için önemli projeler hayata geçiriyoruz. Biliyoruz ki onlar, enerjileri, yaşam sevgileri ve eğlenceli taraflarıyla çevresindeki insanlara ve topluma örnek kimselerdir. Onikişubat Belediyemizin bünyesindeki Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’miz, şehrimizdeki bütün downsendromlu kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

“Kocaman yüreklerinde sonsuz sevgi taşıyorlar”

Bu konuda toplum olarak göstereceğimiz destek, onların ve ailelerinin hayatlarını daha yaşanabilir bir hale getirecektir. Bizler Down Sendromlu bireylerimizin farkındayız, tüm vatandaşlarımızın da aynı farkındalığa sahip olmasını diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; kocaman yüreklerinde taşıdıkları sonsuz sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan Down Sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtiyor, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nün toplumsal bilinci geliştirecek çalışmalara katkı sağlamasını ümit ediyor, kendilerine ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”