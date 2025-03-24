‘Mutlu çocuk, mutlu gelecek’ projesi kapsamında Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde Onikişubat Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.

EXPO Arasta Çarşı’da düzenlenen iftar programına Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, çok sayıda yetim çocuk ve yakınları katıldı.

Tüm masaları tek tek gezerek yetim çocuklarla sohbet eden Başkan Toptaş, yakınlarının taleplerini dinledi, Ramazan-ı şeriflerini tebrik etti.

Ezan-ı Şerif’in okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açıldı.İftar sonrası düzenlenen oyunlarla gönüllerince eğlenen minik çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

“Yetim çocuklarımızın yüzünü güldürmek istedik”

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu en güzel şekilde yaşadıklarını belirten Başkan Hanifi Toptaş, her gün farklı kesimlerle iftar sofralarında buluştuklarını ifade etti. Toptaş, “Elhamdülillah, Ramazan’ımız dolu dolu geçiyor. Her gün farklı sofralarda hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Ramazan’ın manevi iklimini hep birlikte yaşamak bizim için çok kıymetli. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün de kaymakamlığımız ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile birlikte yetim çocuklarımız için özel bir iftar programı düzenledik. Onlarla aynı sofrayı paylaşarak sevinçlerine ortak olduk. Güzel bir organizasyon oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Yetimlere sahip çıkmak büyük bir sorumluluktur”

Yetim çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Toptaş, çocuklara çeşitli hediyeler de takdim etti. Onikişubat Belediyesi’nin her zaman yetimlerin yanında olduğunu vurgulayan Toptaş, “Bizim medeniyetimizde yetimlere sahip çıkmak büyük bir sorumluluktur. Genel idareler ve belediyeler olarak bizler de bu bilinçle hareket ediyor, yetimlerimize ve öksüzlerimize sahip çıkıyoruz. Onların yüzündeki tebessüm bizim en büyük mutluluğumuz” diye konuştu.

Başkan Toptaş, iftar programının düzenlenmesine katkı sağlayan Onikişubat Kaymakamlığı, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu tür organizasyonlarla çocuklarımızın yalnız olmadığını hissettirmek en büyük görevimiz. Onlara destek olmaya, yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Devlet olarak her zaman yetimlerimizin yanındayız”

Yetim çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem de yetimlerin toplumun emaneti olduğunu belirterek, Onikişubat Kaymakamlığı olarak yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik sosyal destek çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çiğdem, “Yetimlerimiz, bizim en kıymetli emanetlerimizdir. Devlet olarak her zaman onların yanındayız. Bu tür programlar, sadece bir iftar buluşması değil, gönüllerimizi birleştiren anlamlı bir buluşmadır”şeklinde konuştu.

İftar yemeğinin ardından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.