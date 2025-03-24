Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gönüllü sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle Gazze yararına düzenlenen iftar programına katıldı. Anlamlı buluşmada; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, çok sayıda sivil toplum temsilcisi ve vatandaşlar da yer aldı. Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilen iftar programında, mazlum coğrafyalar için dualar edildi. Gönüllerin birleştiği buluşmada, sofralar sadece yemek değil; vicdan, umut ve dayanışmanın da paylaşıldığı bir zemin oldu.

“Zulme Sessiz Kalmadık, Kalmayız”

İftar programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bu tür etkinliklerin yalnızca yardımlaşma değil, ortak vicdanın sesi olma açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Görgel,“Bu sofralar sadece iftarın değil, kardeşliğin, vicdanın ve merhametin buluştuğu mekânlardır. Gazze’de yaşanan zulüm karşısında sessiz kalmak, insanlık onuruyla bağdaşmaz. Bugün burada bir araya gelerek hem oradaki kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, hem de onların yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde dile getiriyoruz. Kahramanmaraş olarak her zaman mazlumun, mağdurun ve ihtiyaç sahibinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Gönüllü kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla el ele vererek bu sofraları çoğaltacak, vicdanlarımızı diri tutacağız. Katılım sağlayan ve katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.