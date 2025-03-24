NFK Kültür Merkezi’ni dolduran vatandaşlar, hep bir ağızdan Eşref Ziya’ya eşlik ederek geceye renk kattı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, gönüllere hitap eden özel bir dinletiyle devam etti.

Türk müziğinin sevilen sesi Eşref Ziya Terzi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda müzikseverlerle buluştu. Program, şehrin dört bir yanından yoğun katılımın olduğu anlamlı bir atmosferde gerçekleştirildi. Salonun tamamen dolduğu gecede Eşref Ziya Terzi, hafızalara kazınmış eserleriyle dinleyicilere duygu yüklü anlar yaşattı.

Ağlama Karanfil, Zaman, Kardan Aydınlık ve Adını Anıyorum gibi klasikleşmiş parçalarıyla sahne alan Terzi, dinleyicilerin gönlünde bir kez daha taht kurdu. Program boyunca telefonların ışıklarıyla oluşturulan görsel şölen, geceye ayrı bir renk katarken, dinleyicilerin hep bir ağızdan şarkılara eşlik etmesi manevi atmosferi daha da güçlendirdi. Müziğin ve Ramazan ruhunun harmanlandığı etkinlikte Kahramanmaraşlılar unutulmaz bir akşam yaşadı.