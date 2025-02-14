Halkın ihtiyaçlarını ve taleplerini her zaman ön planda tutarak projelerini bu doğrultuda şekillendiren ve “Halkımızın mutluluğu için çalışmak, bizim en büyük motivasyon kaynağımız” diyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ekip arkadaşlarıyla birlikte gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Akçakoyunlu sakinleri Başkan Toptaş’ı bağrına bastı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, vatandaşlarla bir araya gelerek doğrudan iletişim kurduğu Cuma Buluşmaları kapsamında bu hafta AkçakoyunluMahallesi’nde mahalle sakinleriyle buluştu. Batıpark Camii’nde kılınan Cuma Namazı’nın ardından vatandaşlarla sohbet eden, onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Toptaş, belediyenin sürdürdüğü ve planladığı çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen buluşmada mahalle sakinleri, Başkan Toptaş’ı büyük bir ilgi ve sevgiyle karşıladı. Vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinleyerek çözüm üretmeyi ilke edinen Toptaş, vatandaşlarla kurduğu güçlü bağı daha da pekiştirdi.

Başkan Toptaş: “Gönül Köprüleri Kuruyoruz”

Programda vatandaşlara hitap eden Başkan Hanifi Toptaş, Onikişubat Belediyesi’nin hizmet anlayışında vatandaşlarla birebir iletişim kurmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Toptaş, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Her hafta farklı bir mahallemizde Cuma Buluşmalarımızı gerçekleştirerek hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Bu buluşmalar bizim için sadece bir ziyaret değil, gönülden gönüle kurduğumuz bir köprü. Bugün de Akçakoyuncu Mahallemizin kıymetli sakinleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sohbet ettik, yüzleri güldürdük, sevgimizi paylaştık, hayır dualarını aldık. Bizleri yine bağırlarına basan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.”

Başkan Toptaş, vatandaşların dile getirdiği taleplerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması için belediye ekiplerinin sahada titizlikle çalıştığını belirtti. Halkın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için projelerini vatandaşların beklentilerine göre şekillendirdiklerini ifade eden Toptaş, Onikişubat Belediyesi’nin yatırımlarına aralıksız devam ettiğini vurguladı.