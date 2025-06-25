Hicri Yılbaşı ve Muharrem ayı dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, hicretin Müslümanlar için bir dönüm noktası olduğunu ve tarihte yeni bir sayfa açtığını söyledi. Başkan Toptaş, hicretin, Allah’a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.s.) gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuk olduğunu vurguladı.

Başkan Toptaş mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Maneviyatla yoğrulmuş, bereket ve hikmetle dolu bir zaman dilimine daha erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Hicri 1447 yılına ve Muharrem ayına kavuşmanın milletimiz ve İslam âlemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

Hicretin, zulme karşı duruşun ve hak yolda kararlılıkla yürümenin sembolü olduğunu ifade eden Başkan Toptaş, bu olayın sadece tarihsel bir göç değil, aynı zamanda insanlık için yeni bir umut kapısı olduğunu dile getirdi:

“Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicreti, karanlıktan aydınlığa, baskıdan özgürlüğe doğru atılmış kutlu bir adımdır. Bugün bizlere düşen görev, hicretin ruhunu anlayarak dayanışmayı, kardeşliği ve adaleti güçlendirmektir.”

Mesajında Muharrem ayının aynı zamanda Kerbela’nın hüznünü de barındırdığını hatırlatan Başkan Toptaş, Hz. Hüseyin ve beraberindeki şehitleri rahmetle andı:

“Kerbela, hak ve adalet mücadelesinin asırlar boyu unutulmayacak bir sembolüdür. Zulme boyun eğmeyen, inancı uğruna can veren Hz. Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, minnetle anıyoruz.”

Toplumsal barış, sabır ve paylaşma duygularının bu kutlu zamanlarda daha da anlam kazandığını belirten Başkan Hanifi Toptaş, mesajının sonunda şu temennilerde bulundu:

“Yeni Hicri yılın ve Muharrem ayının; gönüllerimize ferahlık, şehirlerimize huzur, ülkemize ve tüm mazlum coğrafyalara esenlik getirmesini diliyorum. Bu anlamlı günlerin, Kahramanmaraş’ımızda birlik ve beraberliği daha da pekiştirmesini, kırgınlıkların yerini muhabbete bırakmasını yürekten arzuluyorum. Tüm hemşehrilerimin Hicri yılbaşını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.”