Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki hizmet kalitesini artırmak ve daha etkin bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediyenin filosuna 10 yeni kamyon ve 1 adet arazöz daha dâhil edildi.

Modern teknolojiyle donatılmış araçlar, şehrin dört bir yanında sürdürülen yatırımlarda aktif olarak görev yapacak. Yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte özellikle yol yapım, bakım ve onarım faaliyetleri ile birlikte kış aylarında yürütülen karla mücadele çalışmaları daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülecek.

Kamyonlar, alt ve üstyapı projelerinde malzeme naklinden saha çalışmalarına kadar birçok alanda kullanılacakken, arazöz ise tozla mücadele, temizlik ve sulama işlemlerinde görev alacak.

“Sahada Daha Güçlü Olacağız”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak adına araç filosunun sürekli yenilendiği ifade edilerek, “Belediyemizin hizmet kalitesini artırmak, şehir genelindeki yatırımları daha etkin şekilde hayata geçirmek için araç filomuzu güçlendiriyoruz. Yeni araçlarımızla birlikte hem yaz hem kış dönemindeki çalışmalarımızda sahada daha güçlü olacağız. Yatırımlarımız kesintisiz devam edecek” denildi.