Alımı yapılacak pozisyonlar arasında İşletme Operatörü (Teknisyen/Tekniker), Mekanik Ustası (Teknisyen), Kimya Mühendisi, Kimyager ve Kimya Teknikeri gibi unvanlar bulunuyor. Özellikle arıtma tesislerinde ve laboratuvarlarda görev alacak personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Aranan Şartlar ve Başvuru Süreci

Adaylardan genel başvuru şartlarının yanı sıra, belirli pozisyonlar için ikamet şartı aranıyor. Örneğin, Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki unvanlar için Kahramanmaraş Merkez İlçelerinde ikamet etmek gerekirken, diğer pozisyonlar için ilgili ilçelerde son başvuru tarihinden itibaren bir ay öncesinden ikamet ediyor olmak şartı bulunuyor. Ayrıca, adayların 40 yaşını geçmemiş olması ve daha önceki işyerlerinden İş Kanunu'nun 25. maddesi kapsamında iş akdinin feshedilmemiş olması bekleniyor.

Deneyim durumu tercih sebebi olup, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili unvana ilişkin tecrübeye sahip olmak ve elektrik teknisyeni başvurularında EKAT belgesine sahip olmak avantaj sağlayacaktır.

Başvurular, 25 Haziran 2025 ile 29 Haziran 2025 tarihleri arasında https://www.maraskaski.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Başvuru esnasında istenen evraklar da aynı internet adresinde belirtilecek.

Sınav ve Değerlendirme Süreci

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, alınacak personel sayısının 4 katı aday, geçerli KPSS puanı ve diploma notu sıralaması esas alınarak uygulamalı ve/veya sözlü sınava çağrılacak. Sınav sonuçlarına göre başarılı görülen aday bulunmaması halinde personel istihdamı yapılmayacağı belirtildi.

KASKİ, çalışma şartları olarak haftalık 45 saatlik bir çalışma süresi ve 08:00 – 17:00 / vardiyalı çalışma saatleri uygulayacağını duyurdu.