Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürüttüğü “Gönülleri Giydiriyoruz” projesi, toplumun her kesiminde büyük takdir toplarken, öğrencilerin mutluluğuna da vesile olmaya devam ediyor.

Özellikle dezavantajlı ailelerin bütçesine destek vermenin yanı sıra çocukların yanında olmak hedefiyle kış ayı dolayısıyla başlatılan mont, atkı ve bere ile kitap setinin takdim edildiği “Gönülleri Giydiriyoruz” projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak Dumlupınar Mahallesi’ndeki Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek hediyelerini ulaştıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, öğrencilerin tebessümünde umutların yeşerdiğini belirterek, geleceğe dair inancın bu tür projelerle daha da güçlendiğini ifade etti.

Başkan Toptaş, okulun adını taşıyan kahraman şehit Haşim Yenigül’ü de rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, “Bu anlamlı vesileyle şehidimizi bir kez daha hatırlıyor, onun aziz hatırasını yaşatmanın gururunu taşıyoruz,” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızın gönlüne dokunuyor, onlara değer verdiğimizi hissettiriyoruz”

Onikişubat Belediyesi’nin eğitim alanındaki desteklerinin artarak devam edeceğini vurgulayan Toptaş, ilçedeki tüm öğrencilerin yanında olduklarını ve onların en iyi şekilde yetişmeleri için çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Başkan Toptaş, “Özellikle dezavantajlı mahallelerimizde ailelerimizin bütçesine destek vermek ve öğrencilerimizin yanında olmak amacıyla özellikle bu soğuk kış günlerinde tespit ettiğimiz okullarımızı ziyaret ederek, mont ve kitap seti hediyelerimizi takdim ediyoruz. Birçok programa katılıyoruz ama bizleri en fazla mutlu eden tabiki gençlerle ve öğrencilerimizle buluşmalarımız. Hele ki minik ve sevimli ise öğrencilerimiz tıpkı buradaki gibi, bizim için daha anlamlı oluyor. Bugün burada sadece bir mont veya kitap seti vermiyoruz; çocuklarımızın gönlüne dokunuyor, onlara değer verdiğimizi hissettiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza her alanda destek olmaya devam edeceğiz. Okul müdürlerimizden talepleri toplayarak etap etap okullarımızda öğrencilerimize hediyelerimizi iletiyoruz. Eğitim konusunu ve gençlerimizi çok önemsiyoruz. Hakikaten ekonomik anlamda dezavantajlı olan ailelerimiz için, gerek eğitim gerekse günlük hayattaki bazı eksiklikler varsa belediye olarak gidermeye gayret gösteriyoruz. Elimizden geldiğince de eğitim camiasının ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Okulumuza ismini veren şehidimiz için girişte özel bir bölüm hazırlanmış, görünce duygulandık. Okul müdürümüze teşekkür ediyoruz. Ayrıca muhtarımıza da teşekkür ediyorum, kendisi de örnek bir yerey yöneticilik örneği sergiliyor. Muhtarımız mahallemizin sorunlarıyla içtenlikle ilgileniyor. Hep birlikte deprem sonrası süreç ve bunların getirdiği problemleri giderme noktasında çalışacak, eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Bizleri burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.