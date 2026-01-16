Aylarca beklenen bereket nihayet geldi. Türkiye’nin dört bir yanında özlenen kar yağışı yüzünü gösterdi. Kuraklıktan yorulmuş topraklar, Allah’ın rahmetiyle beyaza büründü. Umudumuz odur ki bu kar, baharla birlikte yeşeren ovalara, dolan barajlara ve bereketli yarınlara dönüşsün.

Ancak asıl soru tam da burada başlıyor.

Allah rahmetini gönderdi. Peki biz ne yaptık?

Kuraklık kapımızdayken suyu gerçekten tasarruflu kullandık mı, yoksa musluklar açık, alışkanlıklar değişmeden yaşamaya devam mı ettik? İsrafın farkına vardık mı, yoksa “bir şey olmaz” diyerek emanete sırtımızı mı döndük?

Kar yağınca sevinmek kolaydır. Zor olan, kar yokken de sorumluluk alabilmektir. Bilinçli tüketim, yalnızca zor günlerde hatırlanan bir kavram olmamalıdır. Çünkü bize verilen her nimet, aynı zamanda bir imtihandır.

Bugün yağan kar, yarın içeceğimiz su demektir.

Bugün göstereceğimiz hassasiyet ise çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli mirastır. Geleceğe atılacak sağlam adımlar; büyük sözlerle değil, küçük ama samimi davranışlarla başlar.

Allah hâlâ bize fırsat veriyor.

Bu rahmeti berekete mi dönüştüreceğiz, yoksa israfla heba mı edeceğiz?

İşte bu sorunun cevabı, hepimizin vicdanında saklı.