Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve paydaş kurumlar iş birliğiyle Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günü, anlamlı ve duygu yüklü bir dizi program düzenlenecek. Bayram coşkusunu birlik ve beraberlik içerisinde yaşatmayı amaçlayan program, hem şehitleri anma hem de halkla bayramlaşma etkinliklerini kapsıyor.

Kabir Ziyaretleriyle Başlayacak

Bayramın ilk günü saat 17.00’da, şehir protokolü öncülüğünde Kapıçam Şehir Mezarlığı ziyaret edilecek. Burada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar ile ebediyete irtihal edenler, kabirleri başında dualarla anılacak. Anma programında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak, dualar okunacak. Kapıçam’daki ziyaretin ardından, program Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliğinde devam edecek. Burada ise vatan uğruna can veren kahraman şehitler rahmet ve minnetle yâd edilecek.

Milli İrade Meydanı’nda Bayramlaşma Töreni

Programın devamında saat 20.00’da ise Milli İrade Meydanı’nda geniş katılımlı bir bayramlaşma töreni gerçekleştirilecek. Şehir protokolü ile vatandaşların buluşacağı etkinlikte birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verilecek. Protokol üyeleri, alanda bulunan vatandaşlarla bayramlaşarak iyi dileklerde bulunacak.

Tüm Vatandaşlar Davetli

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, düzenlenecek bayramlaşma törenine tüm vatandaşların davetli olduğu belirtilerek, “Kurban Bayramı’nın manevi iklimini hep birlikte yaşamak ve şehrimizin ortak hafızasında kalıcı bir yer bırakmak üzere düzenlediğimiz programa tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.