Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ahirete irtihal eden yakınlarını Kurban Bayramı’nda kabirleri başında ziyaret etmek isteyen vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda, 5 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi akşamına kadar sürecek olan ücretsiz ring seferleri ile vatandaşların Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ulaşımları rahatlatılacak.

Ring Seferleri Her Saat Başında

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Dulkadiroğlu Yıldızevler’nden düzenlenecek ring seferleri sabah saat 08.00’da başlayacak. Ring otobüsleri her iki noktadan birer saat arayla hareket edecek. Kapıçam Şehir Mezarlığı’ndan dönüş seferleri ise saat 09.00 itibarıyla başlayacak ve aynı saat aralıklarıyla gün boyu sürecek. Günün son seferi, saat 18.00’da NFK Kültür Merkezi ve Yıldızevler’ndenkalkacak, dönüş ise saat 19.00’da Kapıçam Mezarlığı’ndan gerçekleşecek.

Toplu Taşıma Hatlarına da Bayram Düzenlemesi

Sadece ring seferleriyle sınırlı kalmayan ulaşım düzenlemesi kapsamında, Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne ulaşım sağlayan 8, 18, 29, 30, 39 ve 40 numaralı toplu taşıma hatlarının güzergâhı da Kurban Bayramı boyunca Kapıçam Şehir Mezarlığı’na kadar uzatıldı. Böylece vatandaşlar, mevcut toplu taşıma imkânlarını kullanarak da mezarlığa kolaylıkla ulaşabilecek.