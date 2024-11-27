Benzin fiyatlarına, 28 Kasım’ı 29 Kasım’a bağlayan gece yarısından itibaren litre başına 74 kuruş zam uygulanacağı açıklandı. Bu gelişme, geçtiğimiz günlerde yapılan 60 kuruşluk indirimin ardından geldi.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, 1 Ocak 2005’te yürürlüğe giren Serbest Fiyatlandırma Sistemi ile şekilleniyor. Bu sistemde, dağıtım şirketleri kendi fiyat politikalarını oluştururken, bayiler de bölgesel rekabet koşullarına göre pompa fiyatlarını belirleme hakkına sahip. Ancak fiyatlandırmada şu faktörler ön plana çıkıyor: