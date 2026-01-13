UNESCO tarafından Türkiye’deki tek “Edebiyat Şehri” olarak tescillenen Kahramanmaraş, köklü kültürel birikimini koruma ve gelecek kuşaklara aktarma misyonunu kararlılıkla sürdürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu vizyon doğrultusunda şehrin edebi kimliğini güçlendirecek çalışmalara aralıksız devam ediyor.Bu kapsamda hayata geçirilen Kültür Yayınları serisi, nitelikli içerikleri ve özgün bakış açılarıyla kültür ve edebiyat dünyasında önemli bir yer edinmeyi sürdürüyor. Serinin dikkat çeken yayınları arasında yer alan Berdücesi ve Yitiksöz dergilerinin yeni sayıları okurlarla buluştu.

Seçkin Kalemlerden Zengin İçerik

Yeni sayılarında da güçlü bir yazar ve şair kadrosunu bir araya getiren Berdücesi ve Yitiksöz; kültür, sanat, tarih ve edebiyat ekseninde hazırlanan yazılarıyla okurlarına geniş bir perspektif sunuyor. Seçkin kalemlerin imzasını taşıyan yazılar hem akademik derinliği hem de edebi estetiği bir arada barındırıyor.Dergiler; şehir kültüründen halk edebiyatına, şiirden denemeye, makaleden söyleşiye kadar pek çok farklı türde eseri bir araya getirerek Kahramanmaraş’ın zengin kültürel mirasını çok yönlü bir bakışla ele alıyor. Bu yönüyle yayınlar, yalnızca edebiyatseverlere değil; kültür, sanat ve tarih alanlarına ilgi duyan geniş bir okur kitlesine hitap ediyor.

Edebi Geleneği Yaşatıyor, Yeni Nesillere İlham Veriyor

Kahramanmaraş’ın asırlara dayanan edebi geleneğini yaşatmayı hedefleyen Berdücesi ve Yitiksöz, aynı zamanda şehrin entelektüel birikiminin artmasına katkı sunuyor. Dergiler, genç kalemleri teşvik eden yapısıyla yeni nesillere ilham verirken, usta isimlerle kurduğu bağ sayesinde edebi sürekliliği de güçlendiriyor.

Tüm Sayılara Ücretsiz Dijital Erişim

Berdücesi ve Yitiksöz dergilerinin güncel ve geçmiş sayılarına, https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergiadresi üzerinden e-dergi formatında ücretsiz olarak erişilebiliyor. Dijital yayıncılık sayesinde dergiler, Kahramanmaraş sınırlarını aşarak Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki okurlarla buluşmaya devam ediyor.