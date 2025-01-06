Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşaması için şehir genelindeki yol yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan ve Bertiz bölgesindeki birçok mahallenin ulaşımında hayati öneme sahip olan Kılağlı – Başdevrişli Grup Yolu’nda genişletme çalışmaları hızla sürdürülüyor.

Bahçeli, Yenipınar ve çevredeki mahallelerin ulaşımında aktif bir rol üstlenen 12 kilometrelik bu yol, aynı zamanda Çağlayancerit’e alternatif bir güzergâh sağlıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, mevcut yolun genişliği 5 metreden 11 metreye çıkarılıyor.

Bölge Halkının Ulaşım Güvenliği Artıyor

Bertiz bölgesinde yer alan mahallelerin yoğun olarak kullandığı grup yolunda genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla, bölge halkı daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşacak. Ayrıca, Çağlayancerit’e ulaşımda alternatif bir güzergâh olması sebebiyle bu yol, bölgeler arası ticaret ve sosyal hareketlilik açısından da önemli bir katkı sağlayacak. Yol genişletme projesinin tamamlanmasıyla Bertiz’deki mahallelerin ulaşım sorunlarının büyük ölçüde çözülmesi ve bölgedeki yaşam standartlarının yükselmesi bekleniyor.