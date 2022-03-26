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KSÜ’de işbirliği protokolü imzalandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren 10 Ar-Ge ve tasarım merkezi arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

KSÜ’de işbirliği protokolü imzalandı

KSÜ’de işbirliği protokolü imzalandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren 10 Ar-Ge ve tasarım merkezi arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

26 Mart 2022 Cumartesi 12:33
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KSÜ Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, ‘İmzalanan protokol kapsamında Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile bilim, araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim konularında iş birliği yaparak, mühendislik ile ilgili yapılacak faaliyetlere ve oluşabilecek sorunlara birlikte çözüm üretmeyi, akademik bilgi birikiminin uygulamaya aktarılması sağlamayı amaçlıyoruz.’ dedi.

Araştırma, geliştirme çalışmalarının önemine dikkat çeken Rektör Can, “Ar-Ge çalışmalarının içinde bulunmayan ve kurum ve kuruluşların diğer kurum ve kuruluşlarla sektörlerde yarışması kesinlikle mümkün değildir. Bunun farkında olan firmalar üniversitelerden destek aldıkları gibi aynı zamanda kendi merkezlerini kurarak işletmelerinde inovasyon süreçlerini daha hızlı bir şekilde yakalamaktadırlar. Biz de bu gereklilik ve bu ihtiyaçtan hareketle Ar-Ge merkezleri olan firmalar ile bugün bir toplantı gerçekleştirdik ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri arasında eğitim ve işbirliği protokolünü 10 firma ile birlikte imzaladık.” şeklinde konuştu.

Protokol kapsamında Üniversitemiz tarafından Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde istihdam edilen idari ve teknik personele ilgili ana bilim dallarında ilave kontenjan sağlanarak lisansüstü eğitim imkânı sağlanacak. Ar-Ge ve tasarım merkezleri ise KSÜ’de eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin uygulama derslerine, stajlarına, intörn mühendislik programlarına, projelerine, bitirme çalışması ve tezlerine destek sağlayacaklar.

Protokolde imzası bulunan kuruluşlar:

Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A. Ş.

Hascevher Metal San.ve Tic. A.Ş.

İskur Denim İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.

İskur Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

Kahramanmaraş Kâğıt San.ve Tic. A.Ş.

Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş.

Maritaş Denim San. Tic. A.Ş.

Teknomelt Teknik Mensucat San. ve Tic. A. Ş.

Temsan Makina ve Tekstil San. ve Tic. A.ş.

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KSÜ’de Işbirliği Protokolü Imzalandı
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