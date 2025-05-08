Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dayanıklı ve modern altyapı hedefi doğrultusunda şehrin dört bir yanında şebeke yenileme ve güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların son adreslerinden biri Afşin’in kırsal mahallelerinden Kaşanlı oldu. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların içmesuyu ihtiyacına kalıcı çözümler üretmek amacıyla başlatılan projeyle Kaşanlı Mahallesi’ne toplamda 16 kilometrelik içmesuyu terfi hattı kazandırılıyor. Ayrıca, yeni hatla entegre çalışacak şekilde bir adet içmesuyu deposu da inşa ediliyor. Yaklaşık 10 Milyon TL’lik bir yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje, tamamlandığında mahallenin içmesuyu ihtiyacını uzun vadeli olarak karşılayacak.

Muhtar Akpınar’dan Hizmet Teşekkürü

Çalışmalar, bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Kaşanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Akpınar, yapılan hizmetin mahalle için hayati önem taşıdığını belirterek, “Yıllardır içmesuyu konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Şimdi bu proje sayesinde mahallemiz kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel olmak üzere emeği geçen herkese mahallemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.