Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konsere; KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve eşi Fatma Yasım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, akademik-idari personel, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Konser, KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Görüzoğlu’nun sanat yönetmenliğinde sahneye kondu. Programda, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından Türk müziğinin seçkin eserleri icra edildi.

Konserde viyolonsel icralarıyla Doç. Dr. Günsu Yılma Şakalar ve Arş. Gör. Mehmet Karaca, klasik gitar performansıyla Doç. Dr. Alper Şakalar dinleyicilerin beğenisini kazandı. Müzik Bölümü topluluklarında yer alan öğrencilerin sahne aldığı konser, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Konser sonunda protokol üyeleri tarafından konserin icrasında emeği geçenlere ayrıcakonser öncesinde açılışı yapılan “Geleneksel İşlemeler ve Tekstil Tasarımları Öğrenci Sergisi”nde sergi yürütücüsü olan Doç. Dr. Cavit Polat, Doç. Dr. Mustafa Oğuz Gök ile Öğr. Gör. Nevin Görüzoğlu’naçiçek ve belge takdimi gerçekleştirildi.

“Türk Müziği Konseri”, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.