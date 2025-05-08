Kahramanmaraş'ın kırsal alanlarında çiçek açan gelincikler, doğanın yeniden canlanmasına eşlik ederken, bölgede renkli ve canlı manzaralar oluştu. Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından devam eden yaraların sarılma sürecinde, doğa da kendi canlılığını gösteriyor.

Merkez ilçelerden Onikişubat'a bağlı Çukurhisar Mahallesi ve Türkoğlu'nun yüksek kesimleri ile ovalarda, pek çok noktada sümbüller, gelincikler ve çeşitli rengarenk çiçekler kendini gösterdi. Ortaya çıkan bu güzellikler, doğaya çıkanlara adeta tablo gibi görüntüler sundu.