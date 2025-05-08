Siyah Flamingo Akkaya Barajı'nda Görüntülendi
Siyah Flamingo Akkaya Barajı'nda Görüntülendi
İçeriği Görüntüle

Kahramanmaraş'ın kırsal alanlarında çiçek açan gelincikler, doğanın yeniden canlanmasına eşlik ederken, bölgede renkli ve canlı manzaralar oluştu. Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından devam eden yaraların sarılma sürecinde, doğa da kendi canlılığını gösteriyor.

Eed3Cd0C 78A1 4C6C A457 5825Ed84Ae54

Merkez ilçelerden Onikişubat'a bağlı Çukurhisar Mahallesi ve Türkoğlu'nun yüksek kesimleri ile ovalarda, pek çok noktada sümbüller, gelincikler ve çeşitli rengarenk çiçekler kendini gösterdi. Ortaya çıkan bu güzellikler, doğaya çıkanlara adeta tablo gibi görüntüler sundu.