Gökyüzünün bir anda kararmasıyla başlayan yağış, hem şaşkınlık hem de sevinç yarattı.

Sıcaklarla Mücadele Eden Kentte Yağmur Bayramı Gibi Karşılandı

Uzun süredir devam eden aşırı sıcaklar, kentte yaşamı zorlaştırmış; vatandaşlar gölgede bile nefes almakta güçlük çekmişti. Serinlemek için parklara, klimalı alanlara ve su kaynaklarına yönelen halk, bugün öğleden sonra gelen yağmurla büyük bir rahatlama yaşadı.

Yağmurun Gelişiyle Sokaklar Canlandı

Şehrin birçok noktasında etkili olan yağış, cadde ve sokakları kısa sürede ıslattı. Yağmurun başlamasıyla birlikte bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bu nadir anın tadını çıkarırken, bazıları ise evlerinin camından manzarayı izlemeyi tercih etti. Hava sıcaklığındaki ani düşüş, kentte genel bir ferahlık sağladı.