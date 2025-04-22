Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, edebiyat dünyasından önemli isimleri şehrin kültür dostlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Yitiksöz Dergisi Konuşmaları” programı, edebiyatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.Programda, edebiyat dünyasının kıymetli kalemlerinden Duran Boz ve Necip Evlice, okurlarla samimi bir atmosferde bir araya geldi. Söyleşide; Türkiye’de dergiciliğin tarihi serüveni, dergilerin Türk edebiyatındaki vazgeçilmez yeri ve önemi ile Kahramanmaraş’ın sözlü ve yazılı edebiyat geleneği çeşitli yönleriyle ele alındı. Konuşmacılar, farklı perspektiflerden yaklaşarak dergilerin kültürel hafızadaki rolüne dikkat çekerken, katılımcılar da etkinliği büyük bir ilgi ve memnuniyetle takip etti. Söyleşi sonunda edebiyatseverler, etkinliğin bilgi dolu ve ilham verici geçtiğini belirterek organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ve değerli yazarlara teşekkür etti.

Duran Boz’dan Edebiyatın Hafızasına Dair Vurgular

Duran Boz, konuşmasında dergilerin edebi hayatın hafıza mekânları olduğunu belirterek, bir milletin kültürel gelişiminde dergiciliğin vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu vurguladı. Boz, Kahramanmaraş'ın sözlü ve yazılı edebiyat birikimine değinerek, bu birikimin yalnızca geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de inşasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Necip Evlice’den Yerel Kültür ve Dergicilik Üzerine Değerli Tespitler

Necip Evlice ise, Türkiye’de dergiciliğin yalnızca edebi değil, aynı zamanda sosyal bir misyon taşıdığına dikkat çekti. Özellikle yerel kültürün ve edebi değerlerin korunmasında dergilerin üstlendiği rolü anlatan Evlice, Kahramanmaraş’ın zengin sözlü kültür geleneğinin yazılı edebiyata taşınmasında dergilerin köprü işlevi gördüğünü belirtti.