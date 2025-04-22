Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından “Edebiyat Dönüştürür” temasıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, sanatseverleri büyüleyen özel bir programla devam etti. Şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayan etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, Türk halk edebiyatının önemli temsilcileri olan âşıklar sahne aldı. Mustafa Bilir, Rahim Sağlam, İhsan Öksüz, Rıza Çiftçi, Muhammed Korkusuz ve Murat Akdemir, geleneksel âşıklık sanatının eşsiz örneklerini müzikseverlerle buluşturdu.

Program boyunca âşıklar, sözlü edebiyatın zenginliğini ve halk müziğinin kadim ezgilerini sahneye taşıdı. Gelenekten beslenen özgün eserlerini ve ustalıkla icra ettikleri atışmalarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattılar. Dinleyiciler, hem duygu dolu hem de coşkulu bir atmosferde Anadolu’nun sazla sözle anlatılan hikâyelerine tanıklık etti. Âşıkların gösterdiği performans büyük beğeni toplarken, dinleyiciler program sonunda sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

Etkinlik, âşıklık geleneğinin yaşatılması ve yeni nesillere tanıtılması adına önemli bir platform sunarak, kültürel mirasa olan bağlılığın güçlü bir şekilde hissedilmesini sağladı.