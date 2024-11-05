İngiltere merkezli BP, Türkiye’deki akaryakıt dağıtım sektöründen tamamen çekildi. 111 yıldır faaliyet gösteren şirket, 770 akaryakıt istasyonu ve terminal operasyonlarının tamamını Petrol Ofisi’ne devretme kararı aldı.

Rekabet Kurulu’nun 12 Eylül’deki onayının ardından 14 Kasım 2023’te imzalanan anlaşma ile BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ’deki hisseler, ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki paylar da dahil olmak üzere Petrol Ofisi’ne geçecek.

Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, süreci, Cumhuriyet’in yeni yüzyılında sektöre referans teşkil edecek bir işlem olarak değerlendirerek memnuniyetini dile getirdi. BP, dünya genelinde sürdürülebilir enerji çözümlerine odaklanma stratejisi çerçevesinde Türkiye’den çekilme kararı aldığını açıkladı.