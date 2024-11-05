Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihini açıkladı. Buna göre, sınav 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

LGS kapsamındaki merkezi sınav, 8. sınıf öğrencilerine yönelik olacak ve tüm sorular, 8. sınıf ders kitaplarının öğretim programında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak. Geçtiğimiz yıl yapılan sınav formatında bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.