Türkoğlu Kent Meydanı’nda gerçekleşen iftar programı, sema gösterileri, çocuk oyun alanları ve palyaço gösterileri gibi etkinliklerle renklendi. Ayrıca, belediyenin yeni aldığı iş makineleri de iftar alanında sergilendi.

VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİ

Türkoğlu’nun tüm bölgelerinden gelen vatandaşlar, iftar programına yoğun ilgi gösterdi. Metrelerce uzanan masalarda bir araya gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajları verirken, iftar öncesi sohbet etme imkânı da buldu. Çocuklar için özel olarak hazırlanan alanlar ve palyaço gösterileri, iftarın neşesine neşe kattı.

BAŞKAN KARACA HEMŞERİLERİLE TEK TEK İLGİLENDİ

Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, iftar boyunca tüm masaları dolaşarak vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Başkan Karaca, seçildiği günden bu yana belediyenin öz kaynaklarıyla hizmetlerini artırarak sürdürdüğünü belirtti. Yeni alınan iş makineleri ve hizmet araçlarının daha kaliteli hizmetlerin kapısını açacağını ifade eden Karaca, “Allah’ın izniyle ilçemizin her bir köşesine hizmeti bu araçlar vesilesiyle ulaştıracağız” dedi.

ÜCRETSİZ İFTAR GELENEĞİ BAŞLIYOR

Başkan Karaca, açılacak olan belediye lokantasında önümüzdeki yıl itibarıyla, her yıl ramazan ayında ücretsiz iftar hizmeti vereceklerini duyurdu. Bu projeyle birlikte, Türkoğlu’nda ilelebet sürecek bir ramazan geleneği başlatılacak. Karaca, “İlçemizi baştan aşağıya yenilemek ve hak ettiği değere ulaştırmak için hazırız” diyerek, hizmetlerine devam edeceklerini vurguladı.

TASARRUF VE KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMI

Konuşmasında tasarrufun önemine de değinen Başkan Karaca, “Her vatandaşımızın kuruş kuruş parasını korumaya devam edeceğiz. İlçemizin gelişimi, kaynaklarımızın kıymetini bilmek ve israfın önüne geçerek mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı. Karaca, Türkoğlu halkına hizmet etme azmiyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

HEDEF: TÜRKOĞLU’NUN GELİŞİMİ

Başkan Mehmet Karaca, “Emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz. Kendimizi ve bu milletimizi çok iyi tanıyoruz. Hiç kimsenin galeyana getirme çabalarına asla izin vermeyeceğiz. İşimiz ve odak noktamız sadece Türkoğlu halkıdır” diyerek, ilçenin gelişimi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Türkoğlu halkının büyük ilgi gösterdiği iftar programı, Kur’an tilavetinin ardından eller semaya açıldı ve dualar edildi. Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Muhammed Aydoğar’ın da katıldığı iftar programı birlik ve beraberlik ruhuyla sona erdi.