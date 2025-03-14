Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışmayı güçlendirmek adına anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

İlçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ve ailelerinin katıldığı iftar programı, Çamlıca Restoran’da gerçekleştirildi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de eşi İlknur Görgel ile birlikte katılarak misafirleriyle birlikte orucunu açtı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Ramazan ayının huzur ve bereketinin hep birlikte yaşandığı vurgulandı.

“Bir Arada Olmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, iftar programında yaptığı konuşmada, tüm katılımcılara teşekkür ederek Ramazan ayının rahmet, bereket ve kardeşlik ayı olduğuna vurgu yaptı. Görgel, “Şehrimizin kalkınması ve halkımıza en iyi hizmeti sunma yolunda omuz omuza verdiğimiz kıymetli ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve aileleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ramazan ayı, birlikteliğimizin ve dayanışmamızın en güzel şekilde tezahür ettiği mübarek bir zaman dilimi. Bu anlamlı ayda, hep birlikte aynı sofrada oruç açmanın, aynı dualarda buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum” dedi. İftar programına katılan belediye başkanları ve meclis üyeleri de organizasyon için Başkan Görgel’e teşekkür etti.