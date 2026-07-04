Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden imar ve ihyası noktasında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra, bilimsel ve teknik çalışmalara da öncülük etmeyi sürdürüyor. Şehrin geleceğini daha güvenli, daha dirençli ve sürdürülebilir bir anlayışla şekillendirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ve ilgili kurumlarla iş birliğini güçlendirerek afet yönetimi ve kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalarını kapsamlı şekilde sürdürüyor.Bu kapsamda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve İstanbul Valiliğinin katılımıylaİstanbul’da “Dirençli Kentsel Miras – Kültürel Sürekliliğe Dayalı Afet Yönetimi” çalıştayı düzenlendi. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde gerçekleştirilen programa kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve uluslararası uzmanlar katıldı.

Kahramanmaraş’ın Geleceği Bilimsel Perspektifle Ele Alındı

Çalıştayda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı personelleri, İstanbul Valiliği temsilcileri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesinden akademisyenler ile yurt dışından gelen uzman isimler bir araya geldi. Program boyunca afetlere dirençli kentlerin oluşturulması, tarihi ve kültürel mirasın korunması, afet sonrası yeniden yapılanma süreçleri ve sürdürülebilir şehircilik anlayışı farklı yönleriyle değerlendirildi.

Deprem Gerçeği ve Yeniden Yapılanma Süreci Masaya Yatırıldı

Çalıştayın ana gündem maddelerini 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri ile Türkiye’nin deprem gerçeği oluşturdu. Alanında uzman akademisyenler ve şehircilik uzmanları, afet öncesi hazırlık süreçlerinden afet sonrası iyileştirme çalışmalarına kadar pek çok konuda görüş ve önerilerini paylaştı. Bilimsel veriler ışığında gerçekleştirilen değerlendirmelerde, şehirlerin yalnızca fiziksel olarak değil; sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan da dirençli hale getirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kanlıdere Caddesi İçin Hazırlanan Proje Değerlendirildi

Toplantıda ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından Kahramanmaraş’ın simgelerinden Kanlıdere Caddesi için hazırlanan kapsamlı yenileme projesi de ele alındı. Uzmanlar tarafından detaylı şekilde değerlendirilen projede, bölgenin tarihi dokusunun korunması, kamusal yaşamın güçlendirilmesi, afetlere karşı daha güvenli ve sürdürülebilir bir şehir kimliği oluşturulmasına yönelik öneriler paylaşıldı.

Bilimsel İş Birlikleri Sürecek

Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeniden inşa sürecinde yalnızca altyapı ve üstyapı yatırımlarına değil, akademik bilgi birikimi ve bilimsel çalışmaların rehberliğinde yürütülen teknik projelere de önem veriyor. Üniversiteler ve ilgili kurumlarla geliştirilen ortak çalışmalar sayesinde, Kahramanmaraş’ın kültürel mirasını koruyan, afetlere karşı daha dirençli ve gelecek nesillere güvenle aktarılabilecek bir şehir yapısının oluşturulması hedefleniyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliklerini artırarak bilimsel temelli şehircilik çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.