Kız öğrenci yurduna yerleşimin başlamasının ardından yurtları gezen heyet, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yürütülen hazırlıklar ve sunulan konaklama imkânları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme programına TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Tarım İl Müdürü Ramazan Bilir ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. M. Burak Gül katıldı.

Heyet, Avşar Yerleşkesinde tamamlanan 2 bin kişilik kız öğrenci yurdu ile 1.000 kişilik erkek öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak yurtların fiziki yapısı, sosyal donatı alanları ve öğrencilerin kullanımına sunulan imkânlar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'den bilgi aldı.

Toplam 3 bin kişilik kapasitesiyle planlanan yurtların tamamlanmasıyla birlikte KSÜ'nün kampüs içi barınma imkânı önemli ölçüde arttı. Kampüs içerisinde konumlandırılan yurtlar sayesinde öğrencilerin eğitim binaları, kütüphane, yemekhane, spor alanları ve sosyal yaşam merkezlerine daha kısa sürede ulaşabilmesi hedefleniyor.

İncelemelerin ardından heyet, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş'un makamında bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları, üniversitenin öğrenci kontenjanları, yeni dönemde beklenen öğrenci sayısı, kampüs yaşamının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, tamamlanan yurtların yeni akademik dönemde öğrencilerin barınma kapasitesine önemli katkı sağlayacağı, özellikle kampüs içerisinde güvenli, modern ve erişilebilir konaklama imkânlarının öğrencilerin eğitim hayatına olumlu yansıyacağı ifade edildi.

Üniversite ile ilgili kurumların iş birliği içerisinde yeni eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını destekleyecek çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.