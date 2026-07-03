Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yolları bir bir yenileyerek şehir içi ulaşım kalitesini yükseltiyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde şehir merkezinin en önemli ulaşım güzergahlarından Şeyh Adil ve Girne caddelerinde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmaları başarıyla tamamlandı. Özellikle gün içerisinde yoğun araç trafiğine ev sahipliği yapan arterlerde gerçekleştirilen çalışmalarla, ulaşım altyapısı daha dayanıklı ve konforlu hale getirildi.

1,5 Kilometrelik Güzergâh Baştan Sona Yenilendi

Altyapı çalışmaları sırasında yıpranan ve sürüş konforunu olumsuz etkileyen yaklaşık 1,5 kilometrelik güzergâh, ekiplerin yoğun mesaisiyle baştan sona sıcak asfaltla kaplandı. Çalışmalar kapsamında toplam 4 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılırken, yol yüzeyi daha güvenli ve uzun ömürlü hale getirildi. Böylece hem araç sürücüleri hem de toplu taşıma kullanıcıları için daha rahat ve güvenli bir ulaşım imkânı sağlandı.Şeyh Adil ve Girne caddelerinde gerçekleştirilen çalışmalar, 10 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla hayata geçirildi. Gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmaları sayesinde yol yüzeyindeki deformasyonlar tamamen giderilirken, sürüş güvenliği artırıldı ve araçların daha konforlu bir şekilde seyahat etmesi sağlandı.

Çalışmalar İkinci Etapta Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesinin bölgede gerçekleştireceği çalışmalar asfalt serimiyle sınırlı kalmayacak. İkinci etap kapsamında Şeyh Adil ve Girne caddelerinde yürüyüş yolları yenilenecek, mevcut aydınlatma elemanları ise modern sistemlerle değiştirilerek daha estetik ve güvenli bir kent dokusu oluşturulacak.