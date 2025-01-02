Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit edebilecek zararlılarla mücadele kapsamında yaz kış demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığına bağlı Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zararlılarla etkin bir mücadele gerçekleştirerek çevre ve insan sağlığını koruma altına alıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılığı, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de toplum sağlığı açısından önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda yürütülen faaliyetlerin artarak devam edeceği vurgulanıyor.

Sivrisinek ve Zararlılara Karşı Geniş Kapsamlı İlaçlama

Ekipler, sivrisineklerin üreme alanları olarak bilinen riskli bölgelerde düzenli ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Atık lastikler, metruk binalar, lavabolar, dere yatakları, menfezler, yağmursuyu birikintileri, kanalizasyon ve sulama kanalları gibi yüzlerce nokta titizlikle kontrol ediliyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sayesinde hem zararlı popülasyonunun azalması sağlanıyor hem de vatandaşların günlük yaşam kalitesi yükseltiliyor.