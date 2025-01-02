Sosyal desteklerden farkındalık etkinliklerine kadar geniş yelpazede gerçekleştirilen çalışmalar beğeni topladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde 2024 yılında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve özel gereksinimli bireylere yönelik destekleriyle kamuoyunda büyük takdir topladı. Daha erişilebilir bir şehir vizyonuyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlardan farkındalık etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalar gerçekleştirdi.

7 Milyon TL’yi Aşan Medikal Destek

2024 yılı boyunca özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplamda 7 Milyon TL’yi aşan medikal malzeme desteği sağladı. Bu kapsamda;283 manuel tekerlekli sandalye,128 hasta yatağı,65 akülü tekerlekli sandalye,26 yürüteç, 23 engelli puseti,14 özel tertibatlı manuel sandalye, 9 işitme cihazı ve 3 tens cihazı dağıtımı gerçekleştirildi. Bu yardımlar, şehirdeki birçok özel gereksinimli bireyin günlük hayatını kolaylaştırarak onların sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılımını mümkün kıldı.

ENDES’le Engelli İstihdamı

Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirilen Engelsiz İstihdam Günleri’nde de önemli çalışmalara imza atıldı. İş arayan özel gereksinimli vatandaşlar ile işveren firmaları bir araya getiren program sayesinde özel gereksinimli 20 vatandaşın istihdama katılımı sağlandı.

Farkındalık Etkinlikleriyle Güçlü Bir Toplum

Büyükşehir Belediyesi, sadece fiziksel destekle sınırlı kalmayarak, şehir genelinde farkındalık etkinliklerine de öncülük etti. Yıl boyunca düzenlenen seminerler, etkinlikler ve kampanyalarla toplumun her kesiminde engelli bireylere yönelik duyarlılık artırılmaya çalışıldı. Şehir merkezi ve ilçelerde organize edilen bu etkinlikler, engelli bireylerin toplumla daha bütünleşmiş bir şekilde yaşamalarını desteklemeyi hedefledi.

Destekler 2025 Yılında Artarak Sürecek

2024 yılında elde edilen başarılarla motivasyon kazanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında bu destekleri artırarak sürdüreceğini duyurdu. Daha fazla bireye ulaşmayı ve şehirdeki herkes için eşit bir yaşam alanı sunmayı hedefleyen Büyükşehir, “Herkes için erişilebilir bir Kahramanmaraş” vizyonunu gerçekleştirme yolunda kararlı adımlarla ilerliyor.

“Engellilerimizin Hayatını Kolaylaştırmak Önceliklerimizden”

Özel gereksinimli vatandaşlar için daha erişilebilir bir Kahramanmaraş noktasında proje ve desteklerin artarak devam edeceğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, bizim öncelikli görevimiz. Onların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra toplumun genelinde engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılında daha büyük projelerle halkımızın yanında olacağız” ifadelerini kullandı.