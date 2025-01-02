Saat 10.15’te Büyükşehir Belediyesi karşısındaki otobüs durağından hareket edecek otobüsler, 15.30’da ise Yedikuyular’dan dönüş yapacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en popüler kış turizm destinasyonlarından biri olan Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yeni bir toplu taşıma hizmeti başlatıyor. 4 Ocak Cumartesi günü başlayacak olan bu hizmet, kayak ve doğaseverler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Toplu taşıma seferleri, hafta sonlarına özel olarak düzenlenecek. Cumartesi ve Pazar günleri şehir merkezi ile Yedikuyular Kayak Merkezi arasında çift yönlü hizmet sunulacak. Seferler, saat 10.15’te Büyükşehir Belediyesi karşısındaki otobüs durağından başlayacak. Kayak ve doğa keyfi yaptıktan sonra dönüş yapmak isteyen vatandaşlar için ise otobüsler saat 15.30’da Yedikuyular Kayak Merkezi’nden geri dönecek.

Kış Turizmine Destek

Yedikuyular Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayarak Kahramanmaraş’ın kış turizmindeki cazibesini artırıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bu toplu taşıma hizmeti, kayak merkezine ulaşımı kolaylaştırarak daha geniş bir kitleye hizmet sunmayı hedefliyor. Vatandaşlar, bu hizmet sayesinde özel araç ihtiyacı duymadan rahat bir şekilde kayak merkezine ulaşabilecek.