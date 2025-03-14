Toplantıda 28 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen’in başkanlığında yapıldı.

İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, belediyenin yürüttüğü ve planladığı projeler, şehir genelindeki hizmetler ve vatandaşları ilgilendiren çeşitli konular ele alındı. Toplantıda, Kahramanmaraş’ın gelişimine katkı sağlayacak çeşitli konular görüşüldü.

Ulaşım, altyapı, çevre düzenlemeleri ve sosyal hizmetler gibi birçok başlığın yer aldığı toplantıda, toplam 28 gündem maddesi müzakere edilerek karara bağlandı.

Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, toplantının sonunda yaptığı konuşmada, alınan kararların Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını temenni ederek toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür etti.