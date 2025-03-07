Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu ilçelere taşıyan “İlçemde İftar Var” programı, Kahramanmaraş’ın farklı noktalarında vatandaşları aynı sofrada bir araya getirmeye devam ediyor. Andırın ve Pazarcık’taki iftar programlarının ardından, bu kez de Nurhak’ta büyük bir buluşma gerçekleşti. Nurhak Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlik, ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Manevi Atmosfer ve Geleneksel Gösteriler

İftar öncesinde Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve ilahi dinletisiyle başlayan program, Ramazan ayının ruhuna uygun etkinliklerle devam etti. Vatandaşlar, manevi bir atmosfer içinde iftar vaktini beklerken, çocuklar için özel olarak hazırlanan tiyatro gösterisi ve geleneksel gölge oyunu Hacivat-Karagöz sahnelendi. Minikler için eğlenceli ve öğretici anlar sunan gösteriler, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Başkan Görgel, Nurhaklılarla İftar Yaptı

Yoğun katılımın olduğu programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Nurhak İlçe Başkanı Günay Uysal da katıldı. Vatandaşlarla birlikte iftar yapan Başkan Görgel, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren özel bir ay olduğunu vurguladı. Başkan Görgel, “Ramazan’ın manevi iklimini tüm ilçelerimizde hissettirmek için programlarımızı sürdürüyoruz. Bugün de iftarımızı Nurhaklıhemşehrilerimizle birlikte yaptık. Hemşehrilerimiz sağ olsun çok yoğun bir ilgi gösterdi. İnşallah güzel bir Ramazan ayını daha birlikte idrak eder ve bayrama kavuşuruz” diye konuştu.