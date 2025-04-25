Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir hale gelmesi için temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu’nun en yoğun bölgelerinden biri olan Vezir Hoca Bulvarı’nda kapsamlı bir temizlik ve sulama çalışması gerçekleştirildi. Gece boyunca süren ve onlarca araç ile personelin katıldığı çalışma, Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütüldü. Özellikle inşaat faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlarda oluşan toz ve kirliliğin vatandaşları olumsuz etkilememesi adına sürdürülen temizlik faaliyetleriyle, hem çevresel hijyen sağlandı hem de bulvar tozdan ve kirden arındırıldı.

Temizlik Uygulamaları Kesintisiz Devam Edecek

Yoğun tempoda ilerleyen inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan toz bulutları ve inşaat atıkları, çevrede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini düşürebilecek nitelikte olduğundan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri düzenli ve kesintisiz müdahalelerle bu olumsuzlukların önüne geçiyor. Sulama işlemleriyle hem yol hem de çevre yüzeylerinde toz kontrolü sağlanırken, temizlik araçlarıyla da biriken inşaat atıkları ve diğer çevresel kirleticiler titizlikle bertaraf ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için özveriyle çalışmaya devam ederken, inşaat faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlarda oluşan geçici çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini bildirdi.