Otizme dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlik ve projelere imza atan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu kez Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle örnek bir programa daha ev sahipliği yaptı.

KİÜ Karacasu Kampüsü Akademi Kır Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte, otizmli bireyler ve aileleri unutulmaz bir gün geçirdi.Etkinlik alanı, çocukların hem eğlendiği hem de sosyal etkileşimde bulunduğu bir atmosferle renklendi. Yüz boyama aktiviteleri, palyaço gösterileri ve çeşitli spor faaliyetleri ile çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de bu özel günün mutluluğunu birlikte yaşadı. Büyükşehir Belediyesinin gönüllü gençleri de etkinlikte aktif rol aldı.

Gönüllü gençler, gün boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek otizmli bireylerin eğlencelerine ortak oldu. Gençlerin gösterdiği özverili çaba, etkinliğe katılanlar tarafından büyük takdir topladı. Otizm farkındalığını artırmak, toplumsal kabullenmeyi güçlendirmek ve otizmli bireylerin yaşamlarını daha anlamlı kılmak amacıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.