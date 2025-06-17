Seminere konuşmacı olarak katılan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, günümüz kamu hizmetlerinin temel taşlarından biri olan iletişimin, bireysel ve kurumsal başarıya olan etkisini örneklerle anlattı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek adına personel gelişimini merkeze alan eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, belediye personeline yönelik “Etkili İletişim” temalı bir seminer düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş konuşmacı olarak katıldı. Göztaş, günümüz kamu hizmetlerinin temel taşlarından biri olan iletişimin, bireysel ve kurumsal başarıya olan etkisini örneklerle anlattı.

Seminerde; iletişim ve farkındalık, değişim sürecinde bireyin rolü, etkili sözlü ve sözsüz iletişim, iletişimde geri bildirim, çalışma hayatında dinleme türlerinin önemi ve kurum içi iletişim davranışları gibi başlıklar detaylı biçimde ele alındı. Katılımcıların aktif olarak yer aldığı seminerde, Prof. Dr. Göztaş ile interaktif bir diyalog ortamı da kuruldu. Belediye personelleri, seminer boyunca merak ettikleri konuları sorma ve gerçek vaka örnekleri üzerinden değerlendirme fırsatı buldu.