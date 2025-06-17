Başkan Görgel, “Cumhurbaşkanımızı şehrimizde ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 19 Haziran’da Azerbaycan Mahallemizde gerçekleşecek programa tüm hemşehrilerimi davet ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan büyük dönüşüm sürecinde önemli bir dönüm noktasına daha hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Haziran Perşembe günü şehre gelerek, deprem bölgesindeki 250 bininci konutun teslim törenine katılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, programla ilgili yaptığı açıklamada, Azerbaycan Mahallesi’nde saat 14.30’da başlayacak törenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirileceğini duyurdu. Başkan Görgel, “19 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı şehrimizde ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilecek olan deprem bölgesindeki 250 bininci konutun teslim törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerini kullandı.