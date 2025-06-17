Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın asli görevini yerine getirmekten uzak olduğunu vurgulayan Karatutlu, çevre katliamına dönüşen uygulamaların kamu kurumlarının sessizliğiyle daha da büyüdüğünü ifade etti.

“Santralle zehirlenen hava, kanserle mücadele eden halk”

Afşin-Elbistan Termik Santrali’nin neden olduğu ağır hava kirliliğine dikkat çeken Karatutlu, “Bu bölgede binlerce kanser vakası yaşandı. İnsanlar artık yaşamak için Afşin’den göç ediyor. Mersin’e, Osmaniye’ye… Bu santralin ÇED raporu elbette vardır ama gerçeği örtmeye yetmiyor. Santralin dumanı solunamaz hale geldi,” dedi.

“ÇED: “Çevreyi değerlendirme” değil, “Talanı meşrulaştırma” kurumu mu?”

“ÇED, yani Çevresel Etki Değerlendirmesi, kulağa çok janjanlı geliyor ama içi boş,” diyen Karatutlu, Aksu ve Erkenez Çayı’nın sanayi atıklarıyla nasıl kirlendiğini göstererek, Çevre Bakanlığı’nın bu alanlar için “Hiçbir sorun yoktur” raporu verdiğini belirtti. Sır Barajı’ndaki iki çayın buluşma noktasındaki renk değişimini belgeleyen görüntüleri hatırlatarak “Gerçekler ortada ama bakanlık gözlerini kapamış,” dedi.

“Tarım arazilerinde kamu yatırımı ve betonlaşma: ‘İnadına tahribat’ ”

Kahramanmaraş’ta birinci sınıf tarım arazilerinin yıllardır göz göre göre tahrip edildiğini belirten Karatutlu, önce Necip Fazıl Hastanesi’nin, ardından 400 yataklı yeni devlet hastanesinin aynı alana inşa edildiğini hatırlattı: “O dönem Tabip Odası Başkanıydım. Uyardık. Burası hem fay hattında hem verimli tarım arazisi. Dinlemediler. Depremde hastane kullanılamaz hale geldi. Şimdi yine aynısını yaptılar.”

“Kılavuzlu Barajı kıyısında lüks villalar, zeytinliklerde yıkım”

En çarpıcı örneklerden biri ise Kılavuzlu Barajı sıfır noktasına inşa edilen villalar. Karatutlu, bu lüks yapıların şikâyet edilmesine rağmen dokunulmadığını, buna karşılık birkaç kilometre ötedeki ormanlık alanda bulunan 30-40 yıllık zeytin ağaçlarının söküldüğünü açıkladı: “Tarım Müdürlüğü villaları görmezden geliyor, zeytinliklerle uğraşıyor. Bu nasıl adalet, bu nasıl kamu yararı?”

“Toprak kurulu direndi, vali değişti, sonra fabrika kuruldu”

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşanan bir örneği aktararak konuşmasını sürdüren Karatutlu, 15 yıl önce yapılmak istenen kâğıt fabrikasının toprak kurulundan veto yediğini, ancak kısa süre sonra vali değişikliğiyle birlikte kurulun yeniden şekillendirilip fabrikanın onaylandığını belirtti. “Yeni vali gelir gelmez ilk iş Toprak Kurulunu değiştirdi, izin verildi. Dört yıl sonra da o vali, fabrikanın sahibinin uçağıyla başka şehre taşındı,” sözleri Meclis’te dikkatle dinlendi.

“Çevreyi koruması gerekenler, rantı koruyor”

Dr. İrfan Karatutlu, tüm bu örneklerle bir kez daha Kahramanmaraş’ın çevre ve halk sağlığı bakımından nasıl yalnız bırakıldığını ortaya koydu. “Ne ÇED raporları ne de bürokratik söylemler gerçekleri gizleyemez. Rant uğruna yok edilen çevre, susturulan halk ve görmezden gelinen kanser vakalarıyla karşı karşıyayız,” diyerek yetkilileri göreve davet etti.