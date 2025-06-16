Geziye katılan 220 genç, rehberler eşliğinde; Kasımiye Medresesi, Mardin Ulu Camii, Dara Antik Kenti, Midyat, kültür sokakları ve tarihi çarşılar gibi şehrin simge noktalarını ziyaret etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik yeni vizyon projesi olan “Pusula Maraş” kapsamında ilk gezi programı gerçekleştirildi. Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen gezinin ilk durağı, tarih ve medeniyetin eşsiz harmanı olan Mardin oldu. Geziye katılan 220 genç, rehberler eşliğinde; Kasımiye Medresesi, Mardin Ulu Camii, Dara Antik Kenti, Midyat, kültür sokakları ve tarihi çarşılar gibi şehrinsimge noktalarını ziyaret etti.

Katılımcılar, Mardin’in mistik atmosferi, taş işçiliği ve kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış dokusundan oldukça etkilendiklerini ifade ederken, gezi boyunca yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal bağlarını güçlendirdiklerini dile getirdi. Gençler, bu anlamlı organizasyon dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Pusula Maraş Gezileri’nin bundan sonraki süreçte Anadolu’nun farklı bölgelerine düzenlenecek gezilerle devam edeceği ve Kahramanmaraşlı gençlerin Türkiye’nin kültürel zenginlikleriyle buluşturulmaya devam edileceği bildirildi. Bu projeyle gençlerin ülkenin farklı bölgelerini tanımaları, kültürel mirasla bağ kurmaları ve sosyal anlamda daha donanımlı bireyler olmaları hedefleniyor.