Gerçekleştirilen yatırımlarla birlikte sanayi sitesi içerisindeki ulaşım ağının daha düzenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunmak amacıyla şehir genelinde sürdürdüğü yol yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, özellikle yoğun araç ve yaya trafiğine sahip bölgeler önceliklendirilirken, Yeni Sanayi Sitesi de kapsamlı bir yol iyileştirme çalışmasına tabi tutuldu.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla sanayi sitesi içerisinde bulunan ana arterler ve bağlantı yollarında iyileştirme çalışmaları etaplar halinde devam ediyor. Gerçekleştirilen yatırımlarla birlikte sanayi sitesi içerisindeki ulaşım ağının daha düzenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Aynı zamanda, bölgede faaliyet gösteren esnafların lojistik süreçlerinin kolaylaştırılması ve vatandaşların ulaşım deneyimlerinin iyileştirilmesi de hedefleniyor. Yeni Sanayi Sitesi’nde yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması ve arterlerin yeni görünümüyle bölge halkının hizmetine sunulması planlanıyor.