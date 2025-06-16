Son dönemde ilde gerçekleştirilen iki önemli gelişme, bölgenin doğal ve turistik potansiyelini gözler önüne serdi.

Geben Vadisi Millî Park Statüsüne Kavuştu

Binlerce yıllık geçmişi, endemik türleri ve muhteşem manzaralarıyla dikkat çeken Geben Vadisi, resmî olarak Millî Park ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karar sonrası Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, bölgede incelemelerde bulundu.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinden alınan bilgiler doğrultusunda, vadi için koruma ve düzenleme çalışmaları planlanıyor. Bu sayede Geben Vadisi, sadece bölge halkı için değil, tüm Türkiye için kalıcı bir doğal miras haline gelecek.

Andırın, Su Sporlarıyla Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi, temiz su kaynakları ve el değmemiş doğasıyla alternatif turizme kapı aralıyor. Kargaçayırı Göleti’nde düzenlenen kano yarışları, bölgenin su sporları için ne kadar elverişli olduğunu gösterdi. Vali Ünlüer, etkinlik alanında yaptığı ziyarette yetkililerden bilgi alarak, Andırın’ın doğa sporları turizmindeki rolünü değerlendirdi. İlçenin bu alanda daha fazla etkinliğe ev sahipliği yapması için çalışmalar sürüyor.

Doğa ve Sporun Buluştuğu Bir Cazibe Merkezi

Geben Vadisi’nin Millî Park olması ve Andırın’ın su sporlarıyla anılması, Kahramanmaraş’ı doğa tutkunları için daha da çekici kılıyor. Hem koruma altındaki güzellikleri hem de adrenalin dolu aktiviteleri bir arada sunan şehir, yerli ve yabancı turistlerin yeni rotası olmaya aday. Bu gelişmelerin, bölge ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlaması bekleniyor.