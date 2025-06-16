İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde başlayan asfalt serim çalışmalarıyla birlikte, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak ve alt yapıyı güçlendirmek hedefleniyor.

Belediye ekipleri, yol kalitesini artırma ve trafik güvenliğini sağlama adına sezon boyunca yoğun bir asfalt mesaisi yürütecek. Özellikle sıcak hava koşullarının asfalt serimi için uygun olduğu bu dönemde, planlanan program dahilinde birçok mahallede çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçe genelinde bulunan 105 mahallenin tamamına hizmet götürme kararlılığıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı. Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yürütülen bu çalışmaların, yıl boyunca etap etap tüm mahallelere yayılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Yaz sezonu, asfalt çalışmaları açısından bizler için çok önemli bir fırsat. Bu dönemi en verimli şekilde değerlendirmek istiyoruz. 105 mahallemizin tamamında ulaşımı daha konforlu hale getirmek, altyapıyı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Dulkadiroğlu Belediyesi, sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra yol genişletme, stabilize yol ve parke çalışmalarıyla da ilçenin ulaşım altyapısına önemli katkılar sunmaya devam ediyor.