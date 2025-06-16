Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kültür sanat hayatına kazandırılan Sahne Maraş Tiyatro Okulu, başarılı tiyatro gösterimlerine bir yenisini daha ekliyor. Sanatseverlerin yoğun ilgiyle takip ettiği tiyatro oluşumu, geçtiğimiz ay büyük beğeni toplayan ve önemli bir ödüle layık görülen oyununu yeniden seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nun usta eğitmenleri ve yetenekli oyuncuları tarafından sahnelenen “O Film Öyle Değil” adlı yetişkin tiyatro oyunu, 19 Haziran Perşembe günü saat 20.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

İzleyicileri Nostaljik Yolculuğa Çıkaracak

Geniş kitlelere hitap eden gösteri, kısa süre önce “12. Uluslararası Yeni Tiyatro & Yeni Sinema Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri” kapsamında Jüri Özel Ödülü’ne layık görülerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Kazandığı bu anlamlı ödülün ardından yeniden sahnelenmesi planlanan oyun, izleyicilere nostaljik ve düşündürücü bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Gösteri Katılımcılara Keyifli Dakikalar Vadediyor

1980’li yılların İstanbul’unda geçen mahalle yaşamını esprili bir üslupla ele alan “O Film Öyle Değil”, dönemin kültürel yapısını, insan ilişkilerini ve günlük hayatın içinden çıkan komik olayları sahneye taşıyor. Oyunun mizahi anlatımı, döneme dair detaylarla harmanlanarak izleyicilere hem keyifli hem de anlamlı dakikalar vadediyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek gösteriye 9 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar davet edildi.