Şehir merkezinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ivedi bir şekilde harekete geçti. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, yağışlarla arterlere taşınan tonlarca malzeme temizlenerek ulaşımın güvenli hale getirilmesi sağlanıyor.

Sağanak yağışın şehir merkezinde oluşturduğu etkileri en aza indirmek için 100 araç ve 250 personelle kapsamlı bir temizlik çalışması yürütülüyor. Dr. Sait Bulvarı, Alparslan Türkeş Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Bediüzzaman Bulvarı ve Bektutiye Bulvarı gibi önemli güzergâhlarda biriken çamur, taş ve diğer atıklar titizlikle temizlenerek yolların yeniden kullanıma uygun hale getirilmesi sağlanıyor.

Ekipler Sahada, Müdahale Kararlılıkla Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışın ardından tüm ekip ve araçların sahada olduğu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, “Yağışın neden olduğu olumsuzlukları hızla gidermek için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Şehrimizin farklı noktalarında ekiplerimiz, yoğun bir çaba sarf ederek yolları temizliyor ve ulaşımı güvenli hale getiriyor” ifadelerine yer verildi.