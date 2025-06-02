Etkinlik boyunca sahnelenen ritmik danslar ve coşkulu müzikler, izleyicilere görsel ve işitsel bir şölen sundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kafkas Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenen kültürel etkinlik, şehre adeta Kafkasya’nın rüzgârını getirdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen özel programda, geleneksel Kafkas dansları ve ezgileri izleyicilerle buluştu.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gece, salonun tamamen dolmasına neden oldu. Etkinlik boyunca sahnelenen ritmik danslar ve coşkulu müzikler, izleyicilere görsel ve işitsel bir şölen sundu. Programda Kafkas halklarının zengin kültürel mirası danslarla hayat bulurken, sahnedeki renkli kostümler, dinamik koreografiler ve yüksek enerjili performanslar izleyenleri büyüledi. Etkinlik sonrası salondan memnuniyetle ayrılan vatandaşlar, böyle anlamlı bir geceyi yaşattıkları için Büyükşehir Belediyesi ve Kafkas Kültür Derneğine teşekkür etti.