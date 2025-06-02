Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Diyanet Vakfının bu yıl “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla gerçekleştirdiği vekâletle kurban organizasyonuna destek verdi.

Başkan Görgel, anlamlı organizasyona kendisi ve eşi İlknur Görgel adına iki kurban bağışında bulundu. Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Başkan Fırat Görgel’i makamında ziyaret ederek yapılan bağışlara ilişkin makbuzları takdim etti. Başkan Fırat Görgel, bu tür kampanyaların toplumsal dayanışma ve kardeşlik ruhunu pekiştirdiğine dikkat çekerek, “Türkiye Diyanet Vakfının sürdürdüğü bu çalışma dünyanın farklı coğrafyalarındaki kardeşlerimize ulaşma imkânı sunuyor.

Böyle bir çalışmaya katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan ise Başkan Görgel’in duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, “Vekâletle kurban bağışları sayesinde sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşabiliyoruz. Sayın Başkanımızın bu anlamlı desteği, mazlum coğrafyalarda birer umut ışığı olacaktır” dedi.