Şehrin kültür ve sanat hayatına yön veren etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi,bu kez motosiklet tutkunlarını Kahramanmaraş’ta buluşturacak kapsamlı bir festivale ev sahipliği yapıyor.

Ülke çapında tanınan motosiklet sporcuları, motosiklet bayileri ve ünlü markaların stantlarının yer aldığı Kahramanmaraş Motofest, hem motor sporlarına hem de konserleriyle müzik tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Festivalin ilk gününde, Grup Anavarza ile Kanun Azap ve Ahmet Özhan Güven, ikinci gününde ise Hande Ünsal sahne alırken, üçüncü gününde ise Oldu O Zaman, Touche ve İlyas Yalçıntaş sahne alacak. DJ gösterileri ile coşku tavan yapacak.

Türkiye’nin 81 ilinden gelen motosiklet tutkunları ayrıca şehrin doğal güzellikleri eşliğinde düzenlenecek ücretsiz doğa turları ile Ali Kayası gibi eşsiz destinasyonları keşfetti.

Festivalin resmi açılış töreni ise yoğun katılımla gerçekleşti.

Başkan Hanifi Toptaş’ın yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, Türk Chopper Kahramanmaraş Motosiklet Kulübü Başkanı Murat Demirtaş ve çok sayıda motosiklet tutkunun katıldığı festival, kentte ilklere sahne oldu.

“Dirilişimize ve yeniden ayağa kalkma sürecimizi hıslandıracak etkinliklere önem veriyoruz”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Asrın Felaketi’nin ardından depremzede kent halkına nefes olacak kültürel ve sportif etkinleri düzenlemeye gayret gösterdiklerini belirterek, “Belediyemizin ev sahipliğinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğindeKahramanmaraş’ımızdailkini gerçekleştirdiğimiz Motofest vesilesiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belirtmek isterim ki burada yalnızca bir festival düzenlemiyoruz.Bir dirilişin, yeniden doğuşun ve yeniden ayağa kalkışın mücadelesini verdiğimiz bugünlerdeinsanlarımıza nefes olmanın gayretiyle kültürel etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz.Bildiğiniz gibi, bundan iki yılı aşkın süre önce sadece şehrimizin değil, milletimizin yüreğini dağlayan,hepimizin hayatında derin izler bırakan Asrın Felaketi’ni yaşadık.Bu topraklar, acının en büyüğünü tattı. Nice canlarımızı ebediyete uğurladık. Nicesokaklarımız sessizliğebüründü. Ama biz, bu milletin evlatlarıyız. İnancını yitirmeyen,umudunu kaybetmeyen, yıkılsa da dimdikduran, diz çökmeyen bir ecdadın torunlarıyız. Ve hamdolsun, birliğimizle, beraberliğimizle, devletimizingücüyle, milletimizin duasıyla yeniden ayağa kalktık, kalkıyoruz. Bugün ev sahipliğini yaptığımız Motofest, dirilişimize ve yeniden ayağa kalkma sürecimizdeinsanlarımızın psiko-sosyal refahına katkı sağlayacaktır” dedi.

“Binaları onarmak yetmez, gönülleri de onarmalıyız”

Kenti inşa ve ihya sürecinin sadece binaları onarmakla yetmeyeceğine dikkat çeken Başkan Toptaş, “Çünkü biz biliyoruz ki;Yalnızca binaları onarmak yetmez. Yalnızca yolları yapmak, enkazı kaldırmak yetmez. Gönülleri de onarmamız gerekir. Ruhumuzu da ayağa kaldırmamız gerekir.Bu şehirde çocuklar yeniden gülebilmelidir. Gençler yeniden hayal kurabilmelidir. Aileler yenidenbirlikte vakit geçirebilmelidir. Toplum yeniden kaynaşmalı, yeniden sosyalleşmeli, yeniden umutla yarına bakmalıdır.İşte Motofest bunun için var. Motosikletin özgürlüğü, konserlerin ritmi, doğanın güzelliği ve dostluğun gücüyle buradayız” şeklinde konuştu.

“Motofest’i gelecek yıllarda uluslararası hale getireceğiz”

Başkan Toptaş sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı; “Onikişubat Belediyesi olarak biz, bir yandan altyapı projelerimizi, imar çalışmalarımızı hızlasürdürürken, diğer yandan milletimizin gönül dünyasına da dokunmayı asli görevimizsayıyoruz. Çünkü biz, şehir inşa ederken insanı ihmal eden bir anlayışa asla prim vermeyiz.Biliriz ki, bir şehriyaşatan ruhudur; o ruh da ancak kültürle, sanatla, sporla, sosyal yaşamla yeşerir.Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu festival; konserleriyle, doğa turlarıyla, yarışmalarıyla, kamp alanlarıylasadece gençlerimizin değil, ailelerimizin de nefes alacağı, kaynaşacağı bir alan oluşturuyor. Hep birlikte eğleneceğiz, keşfedeceğiz, paylaşacağız. En önemlisi de birbirimizin sesini, birbirimizinyüreğini duyacağız. Kahramanmaraş Motofest, sadece bu yıl değil; önümüzdeki yıllarda da büyüyerek, gelişerek sürecek.Bu şehir, sporla, sanatla, festivallerle yeniden dirilecek. Onikişubat, bu milletin heyecanını taşıyan, geleceğeumutla bakan bir öncü şehir olmaya devam edecek.Bu vesileyle; Motofest’e değer katan kıymetli misafirlerimize, değerli sanatçılarımıza, emeği geçenmesai arkadaşlarıma ve bu coşkuya ortak olan siz kıymetli halkımıza teşekkür ediyorum.Hepinize kazasız belasız, keyifli, coşku dolu bir festival diliyorum.”

“Kahramanmaraş, depremin ardından birçok noktada emin adımlarla ilerliyor”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici de Motofest’in Kahramanmaraş halkı için önemine dikkat çekerek, “Başkanımız Hanifi Toptaş, Türk Chopper Kahramanmaraş Motosiklet Kulübümüz ve Motosiklet Federasyonumuza bu güzel etkinliği şehrimizi taşıdığı için teşekkür ediyorum. Çocukluğumuzda sesini duyduğumuz motorlardan çağımızın son teknolojik motorlarının yer aldığı bir noktadayız. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş depremin ardından birçok noktada emin adımlarla ilerliyor ama bu ve benzeri sosyal aktivitelerle geleceğe adım atıyoruz. Bu sene ilkini düzenledik ama önümüzdeki yıllarda bu festivali geleneksel hale getirip uluslararası etkinliklerin olacağı kapsamlı bir organizasyona çevireceğiz” dedi.

“Kahramanmaraş’ın dünyanın merkezi olduğunu herkese öğreteceğiz”

KAhramanmraş’ın her alanda önemli atılımlar kaydettiğini dile getiren Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ise, “Kahramanmaraş artık her alanda varlığını göstermeye başladı. Biliyorsunuz geçen hafta basketbolda 1. Lige yükseldik, futbolda ise 2. Lige çıktık. Sanayi anlamında zaten bir zenginliğimiz var ama spor başta olmak üzere kültürel alanda bu tür faaliyetlerin Kahramanmaraş halkına çok şeyler katacağını düşünüyorum. Belediye Başkanımıza ve Türk Chopper Kahramanmaraş Motosiklet Kulübü Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Siyaseten buradayız, halk olarak buradayız, STK’lar buradayız. Hep birlikte Kahramanmaraş’ın dünyanın merkezi olduğunu herkese öğreteceğiz” şeklinde konuştu.

Protokol mensupları stantları tek tek gezerek, motosiklet tutkunlarıyla sohbet etti.