Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının olası acil durumlarda daha bilinçli ve hazırlıklı davranabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, göreve yeni başlayan itfaiye erlerinin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla temel ilk yardım eğitimi düzenledi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı İlk Yardım Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen programa, iki oturum halinde toplam 32 yeni itfaiye eri katıldı. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler Elif Pınar ve Neslihan Kıyak tarafından itfaiye erlerine temel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra birçok hayati konuda uygulamalı anlatımlar yapıldı.

Acil Müdahale Becerileri Geliştirildi

Eğitimlerde personellere teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulama fırsatı da sunuldu. Temel yaşam desteği, yaralanmalara müdahale, yanık tedavisi, kanama kontrolü, kırık ve çıkıklara ilk müdahale gibi konular vaka çalışmaları ve simülasyonlarla pekiştirildi. Böylece itfaiye erleri, olası acil durumlarda daha hızlı ve bilinçli hareket etme becerisi kazandı.

Eğitimler Devam Edecek

Program sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan personellere “İlkyardımcı Sertifikası” verildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitimlerin belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi. Bu sayede, tüm personelin güncel mevzuatlar ve güvenlik standartları hakkında sürekli olarak bilinçlendirilmesi hedefleniyor.